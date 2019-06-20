Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

11 dakika önce

KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı, System.String[]
KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gidildiğinde, patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı. 
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Kuzgunkavak Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı. 
?


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
ceza, tatbikat, konya, patlama, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiuye sessiz kalmayacak Bahçeli'den Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 11:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]