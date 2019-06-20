Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

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Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiuye sessiz kalmayacak

Bahçeli'den Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil