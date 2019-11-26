Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki tutukluları ziyarete gelen iki kişinin üzerinden uyuşturcu çıktı
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Cezaevindeki tutukluları ziyarete gelen iki kişinin üzerinden uyuşturcu çıktı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu kişileri ziyaret etmek için cezaevine gelen iki kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cezaevindeki tutukluları ziyarete gelen iki kişinin üzerinden uyuşturcu çıktı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu kişileri ziyaret etmek için cezaevine gelen iki kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nazilli Kapalı Cezaevi'nde ziyaretçi girişinde S.A ile S.Ö'nün üst aramasını yaptı.

Ekipler, S.A'nın üzerinden 3 gram esrar, S.Ö'de ise 4 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları değerlendirilen zanlıların, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde tutuklu bulunan iki kişiyi ziyaret etmek istedikleri öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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