Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki Tutukluya Hırsızlıktan İşlem Yapıldı

Cezaevindeki Tutukluya Hırsızlıktan İşlem Yapıldı

1 saat önce

Nevşehir'de iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişinin Ankara'da tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Cezaevindeki Tutukluya Hırsızlıktan İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir'de iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişinin Ankara'da tutuklu olduğu ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, 21 Aralık'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki araçtan 4 gün arayla hırsızlık yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin O.T. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine O.T. hakkında araştırma yapan ekipler, şüphelinin 14 Ocak'ta Ankara'da başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığını ve cezaevinde olduğunu belirledi.


O.T. hakkında Nevşehir'de işlediği suçlardan dolayı da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:11 Kaynak: AA

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