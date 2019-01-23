Cezaevindeki Tutukluya Hırsızlıktan İşlem Yapıldı
1 saat önce
Nevşehir'de iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişinin Ankara'da tutuklu olduğu ortaya çıktı.
Nevşehir
'de iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişinin Ankara
'da tutuklu olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 21 Aralık
'ta Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde iki araçtan 4 gün arayla hırsızlık yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin O.T. olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine O.T. hakkında araştırma yapan ekipler, şüphelinin 14 Ocak'ta Ankara'da başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığını ve cezaevinde olduğunu belirledi.
O.T. hakkında Nevşehir'de işlediği suçlardan dolayı da adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:11 Kaynak: AA
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