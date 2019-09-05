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Cezaevinden 1 ay önce çıktı, arkadaşı tarafından öldürüldü

2 saat önce

Gaziantep'te yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı tarafından alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü.

Cezaevinden 1 ay önce çıktı, arkadaşı tarafından öldürüldü, System.String[]

Gaziantep'te yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı tarafından alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü. Karakuzular'ın cenazesi dualarla toprağa verildi.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde dün akşam iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı 36 yaşındaki Feti B.'nin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Karakuzular'ın yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Karakuzular'ın cenazesi bu sabah yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Öte yandan, olay yerinden kaçan Feti B., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Feti B.'nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Karacaahmet, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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