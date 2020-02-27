Cezaevinden 2 defa firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun bir süre önce firar eden şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucunda saklandığı ikametgahta yakalandı.



Mardin polisi daha önce cezaevinden 2 defa firar eden S.A. isimli hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. 10 yıl 5 ay cezası bulunan S.A., Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlü S.A., adliyedeki işlemelerinin ardından Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MARDİN