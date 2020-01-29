Cezaevinden 3 yıl önce firar eden zanlı, markette alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden 3 yıl önce firar eden zanlı, markette alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden 3 yıl önce firar eden zanlı, markette alışveriş yaparken yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, markette alışveriş yaparken yakalandı.

Cezaevinden 3 yıl önce firar eden zanlı, markette alışveriş yaparken yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, markette alışveriş yaparken yakalandı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.B.'nin Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'ne geldiği bilgisi alındı. M.B., yapılan fiziki takip sonrasında Tepe Mahallesi'nde bulunan bir markette alışveriş yaptığı esnada yakalandı. Zanlı, hakkındaki kesinleşmiş hüküm gereği tutuklanarak Diyarbakır T-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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