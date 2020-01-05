Cezaevinden 9 günde 4 kere kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

SAMSUN'da, çeşitli suçlardan aldığı para cezasını ödemeyince tutuklanıp, açık cezaevine gönderilen ve 9 günde 4 kez firar eden Yasin Emre K. (21) polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Yasin Emre K.'yı, 28 Aralık'ta, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çeşitli suçlardan aldığı para cezalarını ödemediği suçlamasıyla açık cezaevine konulan şüpheli, 9 günde 4 kez firar etti. Yunus Emre K., son firarında akşam saatlerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı. Şüpheli, aynı cezaevine tekrar gönderildi.