Cezaevinden çıkan adam gelini öldürdü - Son Dakika
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Cezaevinden çıkan adam gelini öldürdü

Cezaevinden çıkan adam gelini öldürdü

29.06.2023 16:07

Karabük'te cezaevinden çıkan Tarık Çimen, balkondan tırmanarak girdiği evde gelini Karbeyaz Çiçek'i başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Çimen, oğlu ve gelininin kendisine iftira attığını ve bu nedenle cezaevine girdiğini söyledi.

Karabük'te bir süre önce cezaevinden çıkan Tarık Çimen, balkondan tırmanıp girdiği 3'üncü kattaki evde, gelini Karbeyaz Çiçek'i başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Çimen'in, oğlu ve gelininin kendisine iftira attığını ve bu nedenle cezaevine girdiğini, eve de eşi, 2 oğlu ve gelinini öldürmek için gittiğini söylediği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Tarık Çimen ile oğlu S.Ç. ve gelini Karbeyaz Çimen arasında 3 ay önce düğün meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından şikayet üzerine Tarık Çimen, cezaevine girdi. Tarık Çimen 22 Haziran'da cezaevinden tahliye oldu.

BALKONDAN TIRMANIP GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Çimen, dün gece eşi G.Ç., çocukları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen'in yaşadığı eve gitti. Balkondan tırmanıp üçüncü kattaki eve giren Tarık Çimen ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında Çimen, belinden çıkardığı tabancayla gelini Karbeyaz Çimen'i başından vurarak öldürdü.

"BANA İFTİRA ETTİLER"

Olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karbeyaz Çimen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çimen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Tarık Çimen, emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle birlikte iki oğlu ve gelinini öldürmek için eve gittiğini söyledi. Çimen, oğlu ve gelininin kendisine iftira attığını ve bu nedenle cezaevine girdiğini öne sürdü.

Kaynak: DHA
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