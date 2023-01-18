Cezaevinden çıkan anne-baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika
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Cezaevinden çıkan anne-baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı

18.01.2023 12:50

Cezaevinden çıkan anne-baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı Denizli'de hurdacılıkla uğraşan ve hırsızlık iddiasıyla girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edilen anne ile üvey baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Cezaevinden çıkan anne-baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı

DENİZLİ - Denizli'de hurdacılıkla uğraşan ve hırsızlık iddiasıyla girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edilen anne ile üvey baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kıraathaneleri bulunan ve hurdacılık da yaptıkları öğrenilen üvey baba A.K. ile eşi N.K., hırsızlık iddiasıyla cezaevine girdi. Yaklaşık 45 gün cezaevinde kalan çift, sabah saatlerinde evlerine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızları Tubanur Kurnaz'ın cansız bedenini gören çift, gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Kurnaz'ın yakın zamanda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cansız bedenin çıkacağı sırada aile yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğulurken, üvey baba ise tabuta sarıldı. Çalışmaların ardından aile üyeleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan; şeker hastası olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden çıkan anne-baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevinden çıkan anne-baba, eve girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika
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