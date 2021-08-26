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Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler! - Son Dakika

Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!

26.08.2021 16:16
Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!, System.String[]

Manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını çeken Akkaya tahliye oldu. Eski manken, cezaevi çıkışında Selin Ciğerci hakkında şok ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kendisi hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapse çarptırılmıştı. Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 gün hapis yatan Akkaya, tahliye edildi.

"İLK İŞİM DUŞ ALMAK OLACAK"

Tek kişilik hücrede 3 gün hapis yatan Akkaya, cezaevi çıkışı, "Kokuyorsam kusuruma bakmayın 3 gündür duş alamadım. İlk işim kızımı görmek ve duş almak olacak" ifadelerini kullandı.

DENİZ AKKAYA'DAN ŞOK EDEN 'FETÖ' ÇIKIŞI

Selin Ciğerci ile ilgili de ağır sözler sarf eden Akkaya, "Ben öyle süslü sözler sarf eden bir insan değilim. Bundan sonra onun içerisinde olduğu bütün kirli oyunları ortaya çıkartacağım. Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan bu kirli tezgahın tüm gerçeklerini ortaya çıkartacağım. İlk olarak dava açıp, her birini teker teker ispat edeceğim. FETÖ ile bağlantılarından tutunda naylon fatura ile kurduğu çirkin düzeni gün yüzüne çıkartacağım. Buradan söylüyorum bundan sonra ona gerçek adı 'Okan' ile hitap edeceğim. Herkes gerçekleri görecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cinsiyet değiştirdikten sonra futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

"İKİ ELİM YAKANDA OLACAK"

"Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor" iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya'nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını ifade eden Ciğerci, sadece isteğini dile getirdiğini belirtti.

Selin Ciğerci'nin kendisini geçtiğimiz günlerde çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya ise "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN?"

Deniz Akkaya'nın "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor." sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, "Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı? zannediyorsun" diyerek tepkisini dile getirmişti. Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, eski mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.

Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!
Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!
Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!
Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!
Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!
Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler!

Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Cezaevi, İnfaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cezaevinden çıkan Deniz Akkaya'dan şok sözler! - Son Dakika Magazin


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