Son Dakika Haberleri: Cezaevinden çıkan hamile hükümlü, hırsızlık girişiminde yakalandı
Son Dakika Güncel Cezaevinden çıkan hamile hükümlü, hırsızlık girişiminde yakalandı

Cezaevinden çıkan hamile hükümlü, hırsızlık girişiminde yakalandı

21 dakika önce

Adana'da, bir süre önce hamileliği nedeniyle cezası ertelenerek cezaevinden çıkartılan hamilenin de aralarında olduğu 3 kadın hırsızlık şüphelisi, bir evin kapısını açmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Cezaevinden çıkan hamile hükümlü, hırsızlık girişiminde yakalandı, System.String[]

Adana'da, bir süre önce hamileliği nedeniyle cezası ertelenerek cezaevinden çıkartılan hamilenin de aralarında olduğu 3 kadın hırsızlık şüphelisi, bir evin kapısını açmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan daireye hırsızların girmeye çalıştığı ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kadın şüpheliler Kader Ç. (18), Başak L. (24) ve Kiraz K'yi (25) suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Kader Ç'nin 5 aylık hamile ve hırsızlıktan emniyette 7 suç kaydı olduğu, yine hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hamileliği nedeniyle bir süre önce cezaevinden cezasının ertelenerek salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerden Başak L. hakkında hırsızlıktan 12 suç kaydı ve 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, Kiraz K. hakkında da hırsızlıktan 25 suç kaydı ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Zanlıların, kilitlenmeyen kapıları kolayca açtıkları belirlendi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden hamile kadına ev hapsi cezası verildi, diğer ikisi tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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