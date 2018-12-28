Cezaevinden Çıkan Hayvan Hırsızı Rahat Durmadı
29 dakika önce
Muş'un Varto ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar işlerken jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı.
Muş
'un Varto
ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar işlerken jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı.
Muş'un Bulanık
ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Varto ilçesinde ikamet eden H.G., hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık 15 gün önce çıktı. Serbest kalan H.G.'nin tekrar hayvan hırsızlığı yaptığını tespit eden Varto İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:17 Kaynak: İHA
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