Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıkan Hayvan Hırsızı Rahat Durmadı

Cezaevinden Çıkan Hayvan Hırsızı Rahat Durmadı

29 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar işlerken jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı.

Cezaevinden Çıkan Hayvan Hırsızı Rahat Durmadı, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar işlerken jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Varto ilçesinde ikamet eden H.G., hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık 15 gün önce çıktı. Serbest kalan H.G.'nin tekrar hayvan hırsızlığı yaptığını tespit eden Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Bulanık, Varto, Muş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı

Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 09:46:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıkan Hayvan Hırsızı Rahat Durmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]