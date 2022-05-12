Cezaevinden çıkan tüp hırsızı yine tüp çaldı...Mutfak tüplerine dadanan hırsız kamerada - Son Dakika

Cezaevinden çıkan tüp hırsızı yine tüp çaldı...Mutfak tüplerine dadanan hırsız kamerada

Güvenlik kameralarına ikinci kez yakalanan hırsız tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce de aynı suçtan dolayı cezaevine gönderilen şahıs, bir ikametten tüp çalarken polise yakalandı. Tüp hırsızı, ikinci kez cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 adet dolu mutfak tüpünün çalınması polisi harekete geçirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi çevredeki güvenlik kameralarından tüp hırsızlığı olayının failinin Oğuzhan A. olduğunu belirledi. Oğuzhan A. Sarılar Mahallesi'nde ailesinin yanında yakalanırken, çaldığı mutfak tüpleri sattığı yerden alınarak sahiplerine teslim edildi.

Tüpleri satın alanlar hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem yapılırken, Oğuzhan Alpay, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Ocak ayında da 2 tüp çalmış

İki ayrı suçtan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuzhan A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler Mahallesi'nde tüp çalarken güvenlik kameralarına yansıdığı, Şelale Polis Karakolu ekiplerince yakalandığı ve tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiği belirlendi