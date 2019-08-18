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Cezaevinden çıkar çıkmaz dolandırıcılık yaptı, jandarmaya yakalandı

18 dakika önce

Denizli'de bir şahıs hapishaneden çıkar çıkmaz yine dolandırıcılık yaptı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz dolandırıcılık yaptı, jandarmaya yakalandı, System.String[]
Denizli'de bir şahıs hapishaneden çıkar çıkmaz yine dolandırıcılık yaptı. 79 yaşındaki adamı 10 bin TL dolandıran şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. 79 yaşındaki A.T. isimli şahsı telefonla arayan Çınat T. (40), kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Ardından yaşlı adama telefonda evinde bulunan paraların çalıntı ve sahte olduğu yönünde istihbarat aldıklarını ve kontrol için eve geleceklerini söyledi. Paniğe kapılan yaşlı adam Çınar T.'nin söylediklerine inanarak evine davet etti. Ardından evde bulunan 10 bin TL parayı inceleme bahanesi ile alan Çınar T., yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından yararlanarak evden kaçtı. Sonrasında ise dolandırıldığı anlayan A.T., jandarmaya arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerinde olayın failinin dolandırıcılıktan sabıkası olan Çınar T., olduğunu tespit etti. Olaydan bir gün sonra düzenlenen operasyonda Çınar T. Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın daha önce 500 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahsın Afyonkarahisar'da yine aynı yöntemle yaklaşık 500 bin TL'lik dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilirken, 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edildiği ortaya çıktı. - DENİZLİ
Denizli, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
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