Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam eden hırsızı polis bir kez daha yakaladı - Son Dakika

Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki iki aracı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı. Şüphelinin daha önce de otomobil hırsızlığı suçundan hapiste yattığı öğrenilirken, oto hırsızı tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Ağustos'ta Avcılar'da, 21 Ağustos'ta ise Küçükçekmece'de meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali ardından kimliği tespit edildi. Polis, kimliği tespit edilen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen Mustafa I. (46), ikametine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulanan Mustafa I.'nın 51 adet suç kaydı olduğu, daha önce de benzer suçlardan 2 yıl hapiste yattığı belirlendi. Hapisten çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam ettiği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki ilçede meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak yargılanan Mustafa I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlının geçtiğimiz yıllarda yaptığı hırsızlıklar da güvenlik kameralarına yansımıştı. - İSTANBUL