Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Yine Hırsızlık Yaptı

Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Yine Hırsızlık Yaptı

5 saat önce

AYKUT KARADAĞ/CANKUT TAŞDAN - Başkent'te 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan şüpheli, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaptı.

Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Yine Hırsızlık Yaptı, System.String[]
AYKUT KARADAĞ/CANKUT TAŞDAN - Başkent'te 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan şüpheli, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bir evin kapı kilit göbeğini kırarak içeri giren ve iki laptop çalan şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı apartmanın içerisine elleri boş giren ve bir süre sonra iki laptop ile çıkan şüphelinin, 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan İ.D. olduğunu ve bir hafta önce cezaevinden çıktığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.D'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı Sivas'ta Birlikte Alkol Aldıkları Arkadaşlarını Bıçaklayan 2 Genç Kız, Gözaltına Alındı

Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti Soğuk Havada Parkta Yatan Yaşlı Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:05:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Yine Hırsızlık Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]