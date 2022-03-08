Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı

08.03.2022 10:13
Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı

Antalya'da cezaevinden çıktıktan sonra çok sayıda bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden tutuklandı.

Antalya'da cezaevinden çıktıktan sonra çok sayıda bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde bisikletlerin çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırmalara başlatıldı. Araştırma neticesinde bisikletlerin çalındığı bölgelerde çok sayıda kamera incelenerek, hırsızlık olayını M.E isimli şahsın gerçekleştirdiği şahsın 1 ay önce cezaevinden çıktığı, şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli M.E önceki gün yakalanarak, hakkında 4 ayrı bisiklet hırsızlığından işlem yapıldı. Dün sevk edildiği mahkeme tarafından ise tutuklandı. - ANTALYA

Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı
Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı

YORUMLAR
500
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi Alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Bisiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Doğal Gaz Boru Hattı için 6 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:19:26. #1.12#
SON DAKİKA: Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement