Cezaevinden çıkıp devlet desteğiyle kendi işinin sahibi oldu - Son Dakika

Erzurum'da işlediği suçtan dolayı 8 yıl cezaevinde kalan eski hükümlü Yakup Karasungur, denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra devletten aldığı hibe ile 4 inek alıp hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 2011 yılında taksirle adam öldürme suçundan 14 yıl hüküm giyen 31 yaşındaki Yakup Karasungur, 8 yıl Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Karasungur, cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR'un açtığı programa başvurarak 38 bin 300 lira hibe desteği aldı. Karasungur, hibe desteğiyle 4 inek alarak Çaybaşı Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Cezaevinden çıktıktan sonraki yaşadığı süreci anlatan Yakup Karasungur, eski hükümlülerin devletten destek alabilmesinin yeniden hayata tutunmaları için çok önemli olduğunu ifade ederek, "İnsanların başına kötü durumlar gelebiliyor. Cezaevinden çıktıktan sonra eski hükümlü kadrosundan İŞKUR'un vermiş olduğu hibeden faydalanarak bu hayvanları aldım. En başta başarılı olabilir miyim diye düşündüm. Buzağılarımız oldu. Güzel bir destek, herkese teşekkür ediyorum. Tavsiyem herkes faydalansın bu destekten. Bende işsizdim ama toplantılara giderek bilgim oldu. Birlikte proje yapıp hayvanları aldık" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise verilen desteğin ardından projenin ilerleyişine bakmak amacıyla her 6 ayda denetleme yaptıklarını kaydederek, "Bizim istihdamda zorlandığımız bazı dezavantajlı gruplar var. Bunlar arasında engelli ve eski hükümlüler yer alıyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz proje ile eski hükümlülerimize her yıl proje başvurularını açıyoruz. Projelerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra iş kurma ve ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Yakup Karasungur da bu arkadaşlarımızdan birisi, başvuru yaptıktan sonra projesi onaylandı ve ödemesi alınarak iş kurulumu yapıldı. Projelerimizi yaparken 3 yıl denetim yapıyoruz. 6 ayda bir projenin yürüyüp yürümediğini kontrol ediyoruz ve bunu raporluyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu da Erzurum'da 140 eski hükümlünün hibe desteğinden yararlandığını belirterek, "Eski hükümlüleri tekrar suç işlememeleri için gerek psikolojik gerekse sosyoekonomik açıdan desteklemek istiyoruz. Bu destekler sayesinde eski hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önünü kapatacaktır düşüncesiyle İŞKUR İl Müdürlüğümüzle çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 140 eski hükümlüye hibe desteğinde bulunmaları için aracılık ettik. Dolayısıyla 140 hükümlümüz kendi işini kurdu ve ailesi için önemli ve güzel adım atmış oldular" diye konuştu. - ERZURUM