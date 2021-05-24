Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisinin evini bastı: Seni Bergen gibi yaparım! - Son Dakika

Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisinin evini bastı: Seni Bergen gibi yaparım!

24.05.2021 09:18
Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisinin evini bastı: Seni Bergen gibi yaparım!, System.String[]

''Döner Kardeşler'' adındaki suç örgütüne yönelik operasyonla yakalanan ve 119 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner'in, geçtiğimiz aylarda tahliye olduğu öğrenildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz eski sevgilisi Şenay Şentürk'ün evini basan şahıs, genç kadını 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp edip yüzüne kezzap atmakla tehdit etti. Uzaklaştırma kararı için mahkemeye başvuran genç kadın, Emirhan Döner'in kendisini tetikçilerine vurdurmak için plan yaptığını öne sürdü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ''Döner Kardeşler'' adındaki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrası 12'si tutuklu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Davada Emirhan Döner'in 119 yıla kadar, ağabeyi Turhan Döner'in ise 105 yıla kadar hapsi istenmişti. Döner kardeşlerin yargılanması süreci devam ederken Emirhan Döner, bu kez de eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemde.

TAHLİYE OLDUĞU GİBİ ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNE GİTTİ

Hürriyet'in haberine göre, Emirhan Döner, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dosyada geçen 17 Şubat'ta tahliye oldu. Döner, cezaevinden çıktığı gibi, aynı dosyada kapsamında yargılanan eski sevgilisi Şenay Şentürk'ün, kızları ile yaşadığı eve gitti. Döner, tutuklu bulunduğu süreçte cezaevine telefon sokmadığı gibi, suç örgütü ile ilgili bildiklerini emniyete ve mahkemeye anlatacağını öğrendiği Şentürk'ü evinde darbetmeye başladı.

PARASINI ALIP SAATLERCE DARBETTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Şentürk, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde saatlerce darbedildi. Olay gecesi yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Emirhan Döner, başıma yumruk attı, boğazımı sıktı. Bu kişi bana, 'sende silinmeyecek izler bırakır, kızını elinde alır seni de yaşatmam' dedi" diyen Şentürk ifadesinin devamında "Bana zorla telefonumu açtırdı. Banka şifrelerimi alarak, kızım için biriktirdiğim 36.500 lirayı, ailesine e-ticaret şirketine gönderdi. Yine 5 bin lirayı da silah alımı için S. S. isimli bir kişiye gönderdi. Bu kişi, bir süre önce de bana kredi çektirerek 76 bin lirayı, yengesi B. Döner'in hesabına göndertti. Kredi borcu da üstüme kaldı" dedi.

TETİKÇİLERİ TEHDİT EDİYOR

Şentürk'ün başvurusu üzerine Büyükçekmece Aile Mahkemesi, Döner hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da, Şentürk'ün şikâyeti üzerine, Emirhan Döner ve kardeşi Recep Döner hakkında, gasp, tehdit,darp ve hakaret suçlarından soruşturma başlattı. Şenay Şentürk, savcılık başvurusunda "Emirhan Döner beni tetikçilerine vurdurmak için plan yapıyor" diyerek, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 28 isim arasında yer alan Hasan Hüseyin Özaslan ile Yunus Tatlı'nın kendisini sürekli tehdit ettiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN BERGEN'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öldürülme korkusu yaşayan Şentürk'ün, hakkında 30 ayrı suç kaydı bulunan Döner'e yönelik uzaklaştırma kararı aldırsa da önceki gün ilginç bir mesaj paylaştı. Döner, sosyal medya üzerinde 14 Ağustos 1989'da yaşamını yitiren Bergen'in bir fotoğrafını paylaştı.

''SONUM BERGEN GİBİ OLACAK''

"Benim sonum da Bergen gibi yapılmak isteniyor" diyen Şentürk, "Bir kadının, yüzü ile tehdit edilmesi kadar ağır bir durum olamaz. O paylaşımı gördüğüm günden beri ağlıyorum. Bu insanların yapısını biliyorum. Bana veya kızıma her türlü zararı verebilecek güçteler" diye konuştu.

Eşi Halis Serbes'in, yüzüne kezzap attırması sonrası bir gözü kör olan Bergen, boşandığı eşi tarafından Adana Pozantı'da bıçaklanarak yaşamını yitirmişti.

Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisinin evini bastı: Seni Bergen gibi yaparım!

Büyükçekmece, Hürriyet, Bergen, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden çıkıp, eski sevgilisinin evini bastı: Seni Bergen gibi yaparım! - Son Dakika


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