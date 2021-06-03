CEZAEVİNDEN ÇIKIP SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ, 14 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de cezaevinden izinli çıkıp, birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'a (32) kızgın yağ döktüğü iddiasıyla yargılandığı davada, 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Ersin Ülker'in (40) dosyası istinaftan döndü. İstinaf, yargılamayı yapan mahkemeden kızgın yağın Kübra Tayfur'un yüzünde kalıcı iz bırakıp bırakmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasını istedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Ersin Ülker, 15 Eylül 2019 tarihinde cezaevinden izinli çıkıp, daha önceden birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un evine üzerinde bıçakla girdi. Çaydanlıkta kızdırdığı yağı, Tayfur'un yüzüne ve vücuduna döktü. Korkunç olayın ardından yakalanan Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüsö ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etmeö suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Ersin Ülker, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, istinafa gönderildi. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ise, Kübra Tayfur'un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmadığı gerekçesiyle dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi"

TALİHSİZ BİR KAZA NEDENİYLE CEZAEVİNDEYİM"

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanık Ersin Ülker, mağdur Kübra Tayfur ve sanık avukatı hazır bulundu.Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ersin Ülker, "Yaşananlar nedeniyle gerçekten üzgünüm. Talihsiz bir kaza nedeniyle 2 yıldır Silivri Cezaevi'ndeyim. Çocuklarım çok mağdur. Annem bakıyor. Annem hasta tedaviye gidemiyor. 'Oğlum bakamıyorum yurda verelim' diyor. En azından bana ev hapsi verirseniz çocuklara ben bakarım, annem tedavisi için hastaneye gidebilir. Ev hapsiyle tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına, Kübra Tayfur'un Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"BENİ CAYIR CAYIR YAKTI "Daha önce "O beni yakmadı" diyerek şikayetinden vazgeçen Kübra Tayfur, duruşmanın ardından adliye bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığı daha önce çocukları için affettiğini belirterek, şunları söyledi: "Çocuklar niye mağdur? Senin yüzünden. Sen beni yaktığın için mağdurlar. Ben seni affettim Allah'a havale ettim. Sen beni yakmasaydın çocuklar da mağdur olmazdı. Bu adam beni cayır cayır yaktı. Ben sırf çocuklar mağdur olmasın, bir de bana ileride bulaşmasın diye korkumdan şikayetimi geri aldım. Herkese 'O beni yakmadı yanlışlıkla oldu' dedim. Ama o, çocuklar mağdur diyor, şimdi. Onun yüzünden mağdurlar. Hakim söz hakkı verseydi orada da söyleyecektim. Evet söylüyorum beni kızgın yağla cayır cayır yaktı bu adam. Beni yakmak için hazırlamış koymuş ocağa yağı. Kapıları da kapatmış dumandan anlamayayım diye. Beni bile isteye yaktı o adam. Çeksin cezasını. Yandığım için elimi eskisi gibi kullanamıyorum, kuaförlük mesleğimi yapamıyorum. Yanıklarım ara sıra kızarıyor yanıyor. İyi değilim. Psikolojim iyi değil. Yaşadığım travmayı hala atlamadım. Tek istediğim bir işimin olması ve çocuklarımla yeni bir hayat kurmak."

Görüntü dökümü: -----------------------Kübra Tayfur'un açıklamaları