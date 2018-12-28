Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıktı, Aynı Suçu İşledi, Jandarmanın Şafak Operasyonuyla Yakalandı

Cezaevinden Çıktı, Aynı Suçu İşledi, Jandarmanın Şafak Operasyonuyla Yakalandı

2 saat önce

Cezaevinden çıktı, aynı suçu işledi, jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı Hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandıMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar...

Cezaevinden çıktı, aynı suçu işledi, jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı
Hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden çıkan kişi, kısa süre sonra aynı suçu tekrar işlerken jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı.
Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Varto ilçesinde ikamet eden H.G., hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık 15 gün önce çıktı. Serbest kalan H.G.'nin tekrar hayvan hırsızlığı yaptığını tespit eden Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenledi. Şafak operasyonunda gözaltına alınan H.G. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:38 Kaynak: İHA

Muş, Varto, 3. Sayfa
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