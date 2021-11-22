Cezaevinden çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de yakın zamanda cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen bir kişi, elektrik trafosu merkezinden hırsızlık yaparken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir trafo merkezinde hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, trafo merkezindeki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Hırsızlık amacıyla kullanılan demir kesme makası ve civata sökme anahtarı ile olay yerinde suçüstü yakalanan B.P. isimli şüphelinin trafo merkezinden 19 adet bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ile içeriğinde bakır olan birçok malzemeyi kesmek ve sökmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Çalınan malzemeler, muhafaza altına alındı.

Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu tespit edilen B.P., 'Hırsızlık' suçundan gözaltına alındı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, "Kamu Kurumundan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.P., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR