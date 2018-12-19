Cezaevinden Çıktığı Gece Okul Soydu
2 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıkan 16 yaşındaki bir çocuk, okul soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıkan 16 yaşındaki bir çocuk, okul soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi
'nde bulunan Fatih
Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah okula gelen Fatih Ortaokulu Müdürü, müdür odasında ve idarecilerin odasında gördüğü dağınıklık üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin 1,5 ay önce bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan ve 1 gün önce tahliye olan 16 yaşındaki C.A. olduğunu tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, C.A.'yı Fatih Mahallesi Alaçam
Caddesi'nde bir internet kafede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinden okuldan çalınan 210 lira para, 2 adet flash bellek, 1 adet saat ve paralara ait cüzdan ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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