Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıktığı Gece Okul Soydu

Cezaevinden Çıktığı Gece Okul Soydu

2 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıkan 16 yaşındaki bir çocuk, okul soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cezaevinden Çıktığı Gece Okul Soydu, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıkan 16 yaşındaki bir çocuk, okul soyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah okula gelen Fatih Ortaokulu Müdürü, müdür odasında ve idarecilerin odasında gördüğü dağınıklık üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin 1,5 ay önce bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan ve 1 gün önce tahliye olan 16 yaşındaki C.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, C.A.'yı Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bir internet kafede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinden okuldan çalınan 210 lira para, 2 adet flash bellek, 1 adet saat ve paralara ait cüzdan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Eğitim Harcamaları 2017'de 176 Milyar Lirayı Aştı 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu

Yaya Geçidinden Karşıya Geçmeye Çalışan Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı Taksi Şoförünün İnsanlık Dersi Güvenlik Kamerasına Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:51:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Çıktığı Gece Okul Soydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]