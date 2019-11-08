Cezaevinden çıktıktan sonra aynı yeri kazarken yakalandı

Çankırı'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli, tahliye edildikten kısa süre sonra aynı yeri kazarken yakalandı.

Çankırı'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli, tahliye edildikten kısa süre sonra aynı yeri kazarken yakalandı. Bayramören ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde "tılsımlı" olduğuna inanılan defineyi aradıkları sırada suçüstü yakalanan 8 şüpheli arasında bulunan R.Y, cezaevinden çıktıktan sonra yeniden ilçeye geldi. İş makinesi yardımıyla Sarıkaya köyündeki aynı yerde beraberindeki K.D, Y.T, İ.D. ve M.D. ile kazı yapan R.Y, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. R.Y. ve beraberindeki 7 kişi, 24 Ekim'de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. "Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet ettikleri" iddiasıyla tutuklanan şüpheliler, avukatlarınca yapılan itiraz sonucu serbest bırakılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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