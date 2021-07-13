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Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı - Son Dakika

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

13.07.2021 08:45
Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı, System.String[]

Hakan Sabancı'nın aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı için zorlama hapis yatan ve çıktıktan sonra paylaşım yaparak ateş püsküren Aygün Aydın, geri adım atmadı. Sabancı'ya küfür ve hakaretler eden Aydın, takipçilerinden özür dilerken sosyetik isim için "Soyadın mı büyük yaratıcı mı büyük? İşte bunu zaman gösterirken ben de bunu keyifle seyredeceğim" dedi.

Hakan Sabancı ile yaptığı konuşmaları ifşa ettikten sonra bir anda magazin basının gündemine oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaşım yaparak 3 aylık hamile olduğunu ileri sürdü. Hakan Sabancı ise hakkında peş peşe paylaşımlar yapan Aydın için mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara uymayarak paylaşımlarına devam eden Aydın, 3 gün zorlama hapis yattı.

HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Hapishaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yine Hakan Sabancı'yı hedef alan Aygün Aydın, peş peşe hakaret ve küfürler yağdırarak "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun. Diğer pısırık kızlar gibi ortadan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Hangi yüzle kadın haklarını savunacaksın. Daha kendi çocuğuna sahip çıkmamış adam, elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına sığınacaktır" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

"ÖRNEK OLMAM GEREKEN İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Paylaşımın gündem olmasının ardından geri adım atmayan Aydın, sabah saatlerinde yine Sabancı'ya gönderme yaparak peş peşe paylaşımlar yaptı. Aydın ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık karşısında dilimin keskinliğinden, kalbimin öfkesinden yalnız yaratıcıya sığınırım bilirim ki her şey yalnız ona aittir. O dilediğine verir dilediğinden alır. ikisi de bizim için imtihandır. Ağır ithamlarım için yalnızca örnek olmam gereken insanlardan ve rabbimden özür dilerim. Diğer her şeyi gereken yollarla yenmem için zaten rabbim bana yeterlidir. Nitekim her şey sadece onun bir ol demesine bakar ve o kimsenin hakkını kimsenin yanına kar bırakmaz zira o her şeyi işiten ve bilendir. "

"MAZLUMUN AHI ALINMAYA DEVAM EDİLDİ"

"Evrendeki her şeyin mülkü yalnız ona aittir o dilediğinden alır dilediğine verir. Gücü de. Kudreti de.. Serveti de.. Çok uzağa gitmeye gerek yok bir kaç gün evvel batmaz denilen firmalar batmakla burun buruna geldi bu bir imtihandı belli ki kimse bundan ders almadı hala mazlumun ahı alınmaya devam edildi."

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN ADALETİ ARAYACAĞIM"

Adaleti her yolla arayacağım ne pahasına olursa olsun yine de bilirim aşağının terazisi şaşsa bile yukarının terazisi asla şaşmaz. Soyadın mı büyük yaratıcı mı büyük işte bunu zaman gösterirken bende bunu keyifle seyredeceğim.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

"ETRAFIM BENİ DESTEKLEYEN İNSANLARLA ÇEVRİLİ"

Yaşadığı zor günlerde ailesinin yanında olduğunu söyleyen Aygün Aydın, "Ne kadar da şanslı bir insanım yaşamımı güzelleştiren ve her koşulda yanımda olan, destekleyen nice insanla çevrili etrafım. Hepiniz iyi ki varsınız" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

HAKAN SABANCI YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Yaşananların ardından herhangi bir açıklama yapmayan Hakan Sabancı, yeni sevgilisi Dilan Sakar ile tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla Ege'de tatil yapan çiftin bir fotoğrafı da basına yansıdı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı

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Son Dakika Magazin Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya hakaretler yağdıran Aygün Aydın geri adım atmadı - Son Dakika
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