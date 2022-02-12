Cezaevinden çıktıktan sonra hibe destekle iş yeri açtı - Son Dakika

MUŞ'ta, 2016-2018 yılları arasında cezaevine giren Bilal Büyüktapu, tahliyesinin ardından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) 53 bin 650 TL'lik hibe desteğiyle açtığı kuaför dükkanıyla kendi işinin patronu oldu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği sürüyor. Muş'ta yaşayan ve daha önce bir iş yerinde erkek kuaförü olarak çalışan Bilal Büyüktapu, işlediği bir suçtan dolayı yargılandığı mahkemeden 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2016'da Muş E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne giren Büyüktapu, 2018'de tahliye oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Büyüktapu, cezaevinden çıkınca iş konusunda sıkıntı yaşadı, hibe desteğinden yararlanmak için ise İŞKUR'a müracaat etti. İŞKUR tarafından yapılan incelemede Büyüktapu'ya kendi işini kurması için 53 bin 650 TL'lik hibe desteği verildi. Aldığı destekle kuaför salonu açan, 1 usta ve 2 çırağı da işe alan Büyüktapu, kendi işinin patronu oldu.