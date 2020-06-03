Cezaevinden çıktıktan sonra kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kablo hırsızlığından sabıkası bulunan S.Ö. ve İ.G'nin Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

Ekipler, S.Ö. ve İ.G'yi kestikleri kablolarla suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu kestiği tespit edildi.

Kastamonu 'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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