Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı

09.02.2021 08:53
Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktı, kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Sercan K.(23) yarım saatlik kovalamacanın ardından bir evin merdiven boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Sercan K.(23) yarım saatlik kovalamacanın ardından bir evin merdiven boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı. Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenilen Sercan K. gözaltına alınırken 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 2. Cenk Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde yürüyen Sercan K.'yı şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan Sercan K. ekiplerden koşarak kaçmaya başladı. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Sercan K. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin, 2. Sakalar sokağa girdiğini gören ekipler bölgede arama çalışması başlatırken şüphelinin bir evin merdivenlerinden çıkarak kaçmaya çalışması an be an kaydedildi.

CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİK İLE ÇIKMIŞ

Arama çalışmasını sürdüren ekipler Sercan K.'yı bir evin merdiven boşluğunda saklanırken kıskıvrak yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında ceza almamak için kaçtığı öğrenilen şüphelinin cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan Sercan K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.


Kaynak: DHA
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