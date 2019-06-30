Son Dakika Haberleri: Cezaevinden firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı
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Cezaevinden firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı

1 saat önce

KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilip tel örgülerden atlayarak firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı.

Cezaevinden firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı, System.String[]
KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilip tel örgülerden atlayarak firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı. Diğer 4 mahkumun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ederken, fırsattan yararlanan mahkumlar Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.  Mahkumlardan Hakan K., kısa sürede yakalandı. Diğer 4 mahkumun yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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