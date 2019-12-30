Cezaevinden firar eden şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinden firar eden şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Cezaevinden firar eden şüpheli kovalamacayla yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki cezaevinden firar eden hükümlü, Eskişehir'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cezaevinden firar eden şüpheli kovalamacayla yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki cezaevinden firar eden hükümlü, Eskişehir'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, bir süre önce açık cezaevinden firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Faruk Ç'nin (33), Fevzi Çakmak Mahallesi Kadirler Sokak'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekipleri fark eden Faruk Ç, polisin ikazına uymayıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu boş arazide yakalanan Faruk Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Eskişehir, Bolvadin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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