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Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu - Son Dakika

Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu

16.12.2021 12:57
Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu

Kocaeli'de cezaevinden firar ettikten sonra yanına sığındığı arkadaşını, oğluyla birlikte uyuduğu sırada öldüren sanık, indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de cezaevinden firar ettikten sonra yanına sığındığı arkadaşını, oğluyla birlikte uyuduğu sırada öldüren sanık, indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan Fatih Oktay (39) isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Birlikte alkol alan şahıslar bir süre sonra tartıştı. Tartışma sonrası Aydaş, küçük oğlu B.A. ile uyumaya gitti. Daha sonra Fatih Oktay, Aydaş'ı oğlu ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih Oktay, çalıntı araçla Çanakkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Oktay, Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş'ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Müebbet hapis cezası

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Fatih Oktay'ın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Oktay ile avukatı, Çelebi Aydaş'ın eşi Ayten Aydaş ve avukatı Musa Kazım Özok katıldı. Savunmaların yapılmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatih Oktay'ın Çelebi Aydaş'ı silahla öldürdüğünün sabit olduğunu göz önünde bulundurarak, indirim uygulamaksızın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu
Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu
Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu

Kocaeli, Çelebi, Alkol, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden firar ederek arkadaşını öldürmüştü, cezası belli oldu - Son Dakika


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