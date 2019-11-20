Son Dakika Haberleri: Cezaevinden firar edip eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Cezaevinden firar edip eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Cezaevinden firar edip eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Hatay'da, açık cezaevinden firar edip tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü, komşusunu da yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Hatay'da, açık cezaevinden firar edip tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü, komşusunu da yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, cezaevinden firar eden Ahmet K. (47), merkez Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta oturan eşi Sibel K'nin (41) yanına gitti.

Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma sırasında Ahmet K, bıçakla eşine saldırdı. Bunun üzerine kadının kaçarak yardım istediği komşusu H.D. çifti sakinleştirmeye çalıştı. H.D'yi elinden yaralayan Ahmet K, daha sonra eşini 3 yerinden bıçakladı.

Komşusu H.D. ile birlikte ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sibel K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'yi Akevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sibel K'nin geçen yıl eşi Ahmet K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat ettiği, ancak mahkemenin "koruma tedbir kararını" reddettiği öğrenildi.

Cezaevinden firar edip eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:41 Kaynak: AA
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