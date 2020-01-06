Cezaevinden firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden firar etti - Son Dakika

Cezaevinden firar etti

7 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Cezaevinden firar etti, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 12: 30 yoklamasında bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Yavuz Ç.(29) olduğu anlaşılırken, şahsın bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahısların yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerde şahısların eşkal bilgisi verildi.


Öte yandan şahsın hırsızlık ve kumar oynatmaya yer temin etme suçlarından cezası bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi
Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

Son Dakika Haberleri
20:34 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (4) - Son Dakika Haber
20:24 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3) - Son Dakika Haber
20:23 Manisa'da tır şarampole devrildi - Son Dakika Haber
20:21 İki tır çarpıştı, Kapıkule-İstanbul yolu 3 saat trafiğe kapandı - Son Dakika Haber
20:18 Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü - Son Dakika Haber
20:02 ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi - Son Dakika Haber
20:00 Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:38:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinden firar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]