Cezaevinden firar etti - Son Dakika

Cezaevinden firar etti
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Cezaevi'nden firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:03 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Cezaevi'nden firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Cezaevi'nden nasıl firar ettiği henüz öğrenilemeyen M.G. isimli şahsı arama çalışması için il ve ilçelerde seferberlik başlatıldı. Başta Bilecik merkez olmak üzere diğer ilçelerdeki güvenlik güçlerine M.G.'nin eşkaline ilişkin bilgi verildi. Cezaevi firarisini yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - BİLECİK
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