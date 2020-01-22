Cezaevinden firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden firar etti - Son Dakika

Cezaevinden firar etti

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Cezaevi'nden firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Cezaevi'nden firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Cezaevi'nden nasıl firar ettiği henüz öğrenilemeyen M.G. isimli şahsı arama çalışması için il ve ilçelerde seferberlik başlatıldı. Başta Bilecik merkez olmak üzere diğer ilçelerdeki güvenlik güçlerine M.G.'nin eşkaline ilişkin bilgi verildi. Cezaevi firarisini yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:03 Kaynak: İHA
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