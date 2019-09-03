Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden çıkardığı eşini öldürdü (2)

NAKİL OLACAĞI AÇIK CEZAEVİNE GİTMEDEN EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Konya'da Birsen Mıngır'ın (48), eşi Ali Mıngır (45) tarafından öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 'Uyuşturucu ticari yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ali Mıngır, 22 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar Bolvadin Açık Cezaevi'ne nakledildi. Mıngır, için 2 Eylül Pazartesi günü Niğde Açık Cezaevi'ne nakledilmesi kararı alındı. Açık cezaevi hükümlüsü olması nedeniyle 2 gün yol izni verilen ve Niğde'deki cezaevine giderek, teslim olması gereken Ali Mıngır, Konya'ya geçti ve eşi Birsen Mıngır'ın birlikte yaşadığını öne sürdüğü B.D.'nin evinde saldırıyı gerçekleştirdi.

ATEŞ EDİLİNCE KAÇIP KURTULMUŞ

Ali Mıngır, evin mutfak penceresinden molotofkokteyli atarak, yangın çıkardı ve can havliyle dışarı kaçan Birsen Mıngır'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Alevler üzerine evden çıkan B.D. ve 2 oğlunun ise silah sesini duyup, binaya geri dönerek saldırıdan kurtuldukları ortaya çıktı.

Polis, daha önce de çeşitli suçlardan cezaevinde yatan Ali Mıngır'ın yakalanması için başlattığı aramalarını sürdürüyor.

