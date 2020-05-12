Cezaevinden izinle çıkıp hırsızlık yaptılar - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde hırsızlık suçundan hükümlü bulundukları cezaevinden izinli çıkıp, yine hırsızlık yapan Yusuf A. (25) ve Ali B. (28), çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Yumrutaş Mahallesi'nde oturan çiftçi Nuri A.'nın (44) evinin deposundan, maddi değeri yaklaşık 10 bin lira olan sera demiri, ilaçlama pompası ve soba çalındı. Nuri A.'nın ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayında kullandığı tespit edilen kamyonet, düzenlenen operasyonla önü kesilerek durduruldu. Şüpheliler Yusuf A. ve Ali B. gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan hükümlü bulundukları cezaevinden iki gün önce izinli çıktıkları belirlendi.Araçta bulunan çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.