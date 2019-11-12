Cezaevinden izinli çıkan arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'de cezaevinden izinli çıkan Abdullah Türkmen'i (30), av tüfeğiyle öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Aydemir (30) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yahyalı ilçesinde yaşayan Ali Türkmen, geçen 8 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı yarı açık cezaevinden 1 haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, Türkmen'in cezaevine dönmediğini belirleyince soruşturma başlattı. Cep telefonuna ait HTS kayıtları incelenen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü belirlendi. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen arkadaşı Aydemir, gözaltına alındı. Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.