Cezaevinden izinli çıkan arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkan arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

KAYSERİ'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşı Abdullah Türkmen'i (30) av tüfeğiyle öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Aydemir (30) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de cezaevinden izinli çıkan arkadaşı Abdullah Türkmen'i (30) av tüfeğiyle öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Aydemir (30) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Türkmen, geçen 8 Şubat'ta 'kasten adam öldürme' suçundan yattığı cezaevinden izinli çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Abdullah Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü belirlendi. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen arkadaşı Aydemir, gözaltına alındı. Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aydemir hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Sanık Aypdemir, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kendisine kurgu yapıldığını öne süren Ahmet Aydemir, "Hazırlanmış bir kurguya çekildim. Kullandığı uyuşturucunun etkisiyle beni öldürmeye kalktı. Kendisini de beni de yaktı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bu zamana kadar her şeyi kendim anlattım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Aydemir'e, 'kasten öldürme' suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, 'tahrik indirimi' uygulayarak 18 yıla düşürülmesine hükmetti.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevinden izinli çıkan arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika
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