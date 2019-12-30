Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, başından vuruldu - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, başından vuruldu

6 saat önce

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, başından vurulduDiyarbakır'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, başından vuruldu

Diyarbakır'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Kızıl, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'daki cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl, dün geceyi Mezopotamya Mahallesi'nde oturan ablasının evinde geçirdi. Kızıl, bu sabah ablasının evinden çıkarken, site önünde, husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Kızıl, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kızıl'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde ise saldırganın, siteden çıkan Şeyhmus Kızıl'a tabancayı doğrultup, ateşlediği ve hemen ardından kaçtığı anlar yer aldı.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, başından vuruldu

Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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