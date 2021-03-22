Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, boşanma aşamasındaki eşi ve bir kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü ile ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşini takip etti.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan hükümlü, biri eşi, 2 kişiyi silahla yaraladı.

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