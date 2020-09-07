Cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan hükümlü, evinde uyuşturucuyla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin Çeştepe Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 119 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 dolu fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira ele geçirildi.

Operasyonda B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K, cezaevine gönderildi.

B.K'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu olduğu ve bir hafta önce izinli olarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.