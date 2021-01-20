Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika

Pendik'te düzenlenen operasyonda, 3 bin 174 gram skunk maddesi ele geçirilirken, biri cezaevinden izinli çıkmış 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden Kovid-19 tedbirleri nedeniyle izinli olarak çıkarılan İ.T'nin (35), iki kişiyle Pendik'te uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin Çamlık Mahallesi'ndeki bir site içerisinde kiraladıkları evde kaldıklarını ve kiralık araçla uyuşturucu sattıklarını tespit etti.

Adresi takibe alan ekipler, plakası belirlenen söz konusu aracın eve girişi sırasında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, İ.T. ve H.Ö. (33) ile E.Y. (29) gözaltına alındı.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, 6 parça halinde 3 bin 174 gram skunk maddesi, bir miktar para ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Daha sonra evde arama yapan ekipler, bir hassas terazi ve 3 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.