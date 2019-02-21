Cezaevinden İzinli Çıkan Mahkum, Hırsızlıktan Tutuklandı
23 dakika önce
Kastamonu'da cezaevinden izinli çıkan mahkum, hırsızlık yaparken yakalandı.
Kastamonu
'da cezaevinden izinli çıkan mahkum, hırsızlık yaparken yakalandı. Adliyeye sevk edilen mahkum, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent İş Merkezinde kafelerden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın kimliğini belirledi. Polis
ekipleri, Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K.'nin olduğunu belirleyerek hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs E.K., adliyeye sevk edildi. E.K., hırsızlık suçundan tutuklanarak tekrar cezaevine gönederildi.
Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K.'nin, cezaevinde hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve izinli çıktığı gün de hırsızlık yaptığı öğrenildi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:01 Kaynak: İHA
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