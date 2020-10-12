Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı

12.10.2020 17:16

Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 17 yaşındaki bir kişiyi sokak ortasında tabancayla karnından vurarak ağır yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 17 yaşındaki bir kişiyi sokak ortasında tabancayla karnından vurarak ağır yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Subaşı mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu Kayseri Cezaevi'nden 5 gün önce izinli olarak çıkan 17 yaşındaki A.S., sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurulan A.S., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 22 yaşındaki E.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Aralarındaki tartışma sonucu A.S.'yi vurduğunu ileri süren E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı

İlkadım, Cezaevi, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı - Son Dakika

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