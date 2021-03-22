Cezaevinden izinli çıkan şahıs, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde H. B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan R.D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi R.D. ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı.

VÜCUDUNA 5 MERMİ İSABET EDEN KADININ DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla R.D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden R.D.'nin durumunun kritik olduğu, H.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE 6 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Diğer yandan B.D.'nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir Covid-19 nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi.