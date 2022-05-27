Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu

27.05.2022 20:57
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs evde karnından tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs evde karnından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Yaralı şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olay, Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi 1618 Sokak numara 14'deki binanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkarak ikamete gelen C.Ç. (32) isimli şahıs yakınları tarafından karnından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri C.Ç.'ye müdahale ederek ilk yardım uyguladı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evdeki diğer şahısların da sağlık ekipleri gelene kadar C.Ç.'ye ilk müdahalede bulundukları öğrenilirken, şahsın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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