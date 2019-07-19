Son Dakika Haberleri: Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu

59 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini tüfekle vurarak yaraladı.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Mevlit T.(45), eşi Ayla T.'yi (38) bisikletle bir süre takip ettikten sonra Eyüpsultan Sokak'ta tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayda kullandığı tüfeği bırakarak olay yerinden kaçan Mevlit T. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin kovalamacısı sonucunda kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Fevzi Çakmak Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:23 Kaynak: İHA
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