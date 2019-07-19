Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu
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Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini tüfekle vurarak yaraladı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:23 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Mevlit T.(45), eşi Ayla T.'yi (38) bisikletle bir süre takip ettikten sonra Eyüpsultan Sokak'ta tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayda kullandığı tüfeği bırakarak olay yerinden kaçan Mevlit T. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekiplerinin kovalamacısı sonucunda kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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