Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü

14.06.2022 01:13
Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan şahıs, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan şahıs, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesinde yaşandı. Daha önce işlediği bir suç nedeniyle girdiği cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Şahap, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü

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Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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