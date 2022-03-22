Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı

22.03.2022 15:26
Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs uyuşturucu satmaya gittiği otogarda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs uyuşturucu satmaya gittiği otogarda polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Emirdağ İlçe Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevinde silahla tehdit suçundan hükümlü olarak cezasını çeken, ancak dün izinli olarak dışarı çıkan M.F.Ö., (30) isimli şahsın uyuşturucu satışı yapacağı yönünde bilgi alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı takibe aldı. Otogarda şahsı gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada şahsın üzerinde 54 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap ele geçirdi. Ardından M.F.Ö.'den uyuşturucuyu almaya geldiği iddia edilen M.O. (25) isimli şahsın da ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesinde uyuşturucu hapları satmak için M.O. ile anlaştığını itiraf eden M.F.Ö., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi. M.O., ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı

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Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıkan şahıs uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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