Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan bir kişiyi başından silahla vurarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.



Zeytinburnu'nda Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A. isimli bir kişi, tartıştığı Canan A. (33) tarafından Gümüşsuyu Caddesi'nde silahla vurulmuştu. Olayın ardından yaralı Ali İhsan A. hastaneye kaldırılırken, Canan A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde Canan A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Canan A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL